４月１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」に出演する新日本プロレスのウルフアロン（３０）がこのほど、主催者のインタビューに応じた。格闘技界のレジェンドに真剣勝負を挑み、勝利できたら賞金１０００万円という人気企画。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストが臨む受ける今回は４分一本勝負で双方が柔道着を着用して対戦する。マットに背中をつけて３カウントを奪うか