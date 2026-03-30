ドラマ『白い巨塔』や舞台『放浪記』など、数々の名作に出演してきた俳優の山本學さんは、今年89歳。4年前に軽度認知障害（MCI）と診断されてから、生活習慣の改善や運動療法に取り組んできたといいます。18年前に妻を亡くして以来、一人暮らし。生活には、どのような変化があったのでしょうか。（構成：菊池亜希子撮影：宮崎貢司）【写真】いつも「脳に繋がれ」と心の中でつぶやきながら運動しているという山本さん* * * * * *