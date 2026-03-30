春休みを迎え、柔らかな日差しに誘われて「桜を目的としたお出かけ」を計画している方も多いのではないでしょうか。定番の公園から歴史情緒あふれる風景まで、実際に多くの人が「一度は行ってみたい」と選んだ場所をまとめました。All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、富山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結