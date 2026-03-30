ガールズグループ・NiziUのリクさんは3月29日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのプライベートショットを公開しました。【写真】NiziU・リクのディズニーショット「かわいいしかでてこない」リクさんは「ディズニーシー アナ雪乗れて幸せ」とつづり、7枚の写真を投稿。黒いジャケットにグレーのインナー、黒いショートパンツとグレーのタイツ、ブーツを合わせた大人っぽいコーディネートを披露しています。さらに、耳