言葉が持つ「共通のパーツ」に注目して、思考を柔らかくするパズルを楽しんでみませんか？今回は、生き物が呼吸するために欠かせない成分や、物体が存在する広がりなど、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□き□□かんこ□□ヒント：生き物が呼吸するために取り込む、目