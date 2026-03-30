中国最大の人型ロボット訓練基地、北京石景山エンボディドAI訓練場の第3期プロジェクトがこのほど正式に披露されました。同時に、人型ロボットの訓練やデータ収集に対し、技術や計算能力、人材など全方位的な支援を提供するため、政府、産業界、学術界、研究機関、企業など40社以上が共同で結成した「北京石景山区エンボディドAIデータ要素産業連合」も正式に発足しました。中国最大の人型ロボットのデータ収集・訓練センターとし