スピード感あふれる展開と、嘘と真実が入り乱れる先が読めないストーリーが反響を呼んだ日曜劇場『リブート』。【写真】最終回で再登場したこの人3月29日の最終回で描かれた「数年後」では、リブートした冬橋航（永瀬廉）役で北村匠海さんが登場し、話題を呼びました。そんな北村さんのコメントを紹介します。『リブート』は妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけよう