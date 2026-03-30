中森明菜の新曲「カサブランカ」が、テレビ東京系にて放送中の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』の新たなエンディングテーマ曲に起用される。 （関連：中森明菜はなぜ特別な存在であり続ける？20年ぶりのライブツアーを叶える、アイドルとしての揺るぎない姿勢） 番組のために書き下ろされた本楽曲は、2025年の自身のディナーショーで初披露した約8年ぶりのクリ