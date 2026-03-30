福岡管区気象台は30日午前9時25分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞30日は華中から東シナ海へのびる前線上に低気圧が発生し、この低気圧は発達しながら31日には対馬海峡付近を通って日本海へ進む見込み。このため、31日は低気圧や前線の影響により大雨となるおそれがあり、福岡地方では大雨警報（土砂災害）を発表する可能性。今後の気象情報等に留意。大気の状態が非常に不安定となるため、30日夜遅くから31日朝にかけ