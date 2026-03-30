現地３月28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦で、日本代表は伊東純也（ゲンク）のゴールで１−０の勝利を収めた。試合直後にはチャーター便で31日の次戦の地・ロンドンへいち早く移動。29日からイングランド戦に向けて準備を進めている。この日は横殴りの風と雨に見舞われる厳しい気象条件。気温も10度に満たない寒さで、日頃から欧州でプレーする選手たちも、コンディション調整に苦労しそうだ。９万人の大観衆が終