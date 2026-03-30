静岡県中部の志太地区の企業や学校の魅力を知ってもらい、就職につなげようという職業・学校体験フェスが焼津市で3月27日に開かれ、約500人の高校生が参加しました。 【写真を見る】企業や大学が魅力発信、地元就職促進へ 志太地区の高校生ら対象に体験型イベント＝静岡・焼津市 これは人口減少問題を抱える焼津市、藤枝市、島田市の志太3市が、地域の未来を担う若者の地元就職を促進するため、高校生を対象に企画した体験型のイ