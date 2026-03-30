静岡県沼津市は、地元民間企業のノウハウを活用する官民連携の取り組み「ローカルPFI」を県内で初めて採用し、公共施設の照明を蛍光灯からLEDに全て取り換える工事を新年度から始めます。事業開始を前に事業者たちが市の担当者に意気込みを示しました。 【写真を見る】県内初、ローカルPFI採用で公共施設77か所の蛍光灯4万3000台をLEDに 3年間で取り換え＝静岡・沼津市 3月26日、沼津市役所を訪れたのは、一括LED化