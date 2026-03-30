浜岡原発の再稼働を巡る中部電力のデータ不正問題を受け、静岡県の磐田市や島田市などが3月30日、新たな組織の発足に向け協議を始めました。 【動画】浜岡原発巡る中部電力データ不正受け新組織発足を協議「安全・安心できる環境確保のため行動」＝静岡・磐田市、島田市など7市町 中部電力のデータ不正問題を受け協議を始めたのは、磐田市や島田市など浜岡原発から31キロ圏内の7つの市町の市長、町長です。