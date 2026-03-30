明治の文豪、夏目漱石が熊本に赴任してから今年で130年になるのを記念した収蔵品展が、熊本市中央区の「くまもと文学・歴史館」で開かれています。 【写真を見る】初公開 夏目漱石が正岡子規に宛てた「手紙」と「俳句」漱石の素顔知る資料展熊本・中央区 展示会は、漱石が29歳の時に英語教師として熊本へやってきた「来熊130年」の節目に合わせて企画されたものです。 会場には、漱石が熊本での新婚生活を詠んだ俳句や小説