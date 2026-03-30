千葉市で夫を包丁で刺し、殺害しようとした疑いで女が逮捕されました。20代の女は29日午後10時前、千葉市中央区の集合住宅の一室で、夫の黒川真稀さんの胸を包丁で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。黒川さんは病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、事件当時、室内には女と黒川さんを含む家族5人がいて、女は犯行後、幼い子どもを連れて現場から逃走していましたが、タクシーで戻っ