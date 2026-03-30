政府は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によりペルシャ湾内で待機を続ける船舶の日本人船員24人のうち、4人が下船したことを明らかにした。金子国土交通大臣は30日午前の衆議院予算委員会で、ペルシャ湾内の日本関係船舶45隻に乗船する日本人乗組員数について、「日本時間の30日未明に4人が下船し、20人であると報告を受けている」と明らかにした。船舶には航海に必要な人員が乗船するが、待機が続く場合は支障のない範囲で乗組員が下