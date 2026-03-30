金子恭之国土交通相は30日の衆院予算委員会で、ペルシャ湾内にとどまる日本関係船舶から、日本時間の同日未明に日本人乗組員4人が下船したと報告を受けたと明らかにした。現時点で湾内に残る日本人は20人。国交省によると、4人の健康状態に問題はない。金子氏は「船員、船舶の安全確保を最優先に情報収集を徹底する」と述べた。湾内には現時点で、45隻の日本関係船舶がとどまっている。