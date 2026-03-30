フリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が29日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫・小泉進次郎防衛相（44）とのエピソードを披露した。MCの藤本美貴から「どっちが好きになったの？」と質問される場面が。滝川は「向こうです」と即答してスタジオをザワつかせた。「初めて出かけたのがお義父様にごあいさつに行くとき」だったといい、その後も周囲には「紹介できない。結婚発表するまで