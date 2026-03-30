インバウンド需要が好調で、旅館・ホテル市場は過去最高の売り上げになる見込みです。帝国データバンクによりますと、2025年度の国内の旅館・ホテルの売り上げは6．5兆円にのぼりました。4年連続の増加で過去最高を更新する見込みです。今年2月末時点で全体のおよそ3割が前の年度から「増収」を見込んでいて、円安を背景としたインバウンドの拡大に加え、国内の観光・出張需要が堅調に推移したことが要因です。一方で、帝国データ