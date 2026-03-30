Ｊ２の藤枝ＭＹＦＣは３０日、駒大所属のＦＷ渡辺幸汰（２１）が２０２７年より加入することが内定したと発表した。渡辺は宮城県石巻市出身でコリバトーレ女川、東北学院中、東北学院高を経て駒大に進学。１８５センチ、８０キロの大型ストライカー。クラブを通じて「２０２７年より藤枝ＭＹＦＣに加入することになりました、駒沢大学の渡辺幸汰です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手を、藤枝ＭＹＦＣという素晴らしいク