俳優の仲野太賀が３０日、都内で行われた「明星一平ちゃん夜店の焼そば袋めん」新商品発表会に登場。主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」への思いを語った。仲野は自身の俳優活動について聞かれると、「大河ドラマ（の撮影）が始まっていますし、僕自身とっても目まぐるしい毎日。飛躍の年になればいいなと思いながら、日々頑張っている」と充実感に浸った。撮影については「時代劇だから、普段と違って殺陣の稽古とか