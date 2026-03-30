今季からＭＬＢに導入された「ＡＢＳチャレンジ」で球審による?ジャッジミス?が大量に発覚し、ファンによる解雇運動が勃発する大騒動となっている。引き金となったのは２８日（日本時間２９日）のレッズ―レッドソックス戦。球審を務めたＣＢ・バックナー審判員によるボールとストライクの判定に対し、両チームから合計８度も自動判定システムによるチャレンジが行われた。そのうち６度も判定が覆り、誤審が明るみに出た。さ