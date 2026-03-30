藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負（主催：共同通信社、日本将棋連盟）は、両者２勝で迎えた最終第５局が３月29日（日）に鳥取県鳥取市の「有隣荘」で行われました。対局の結果、一手損角換わりに対して早繰り銀で対応した藤井棋王が77手で勝利。１勝２敗からの２連勝で窮地をしのぎ、棋王４連覇を果たしています。○中２日での大一番フルセットにもつれ込んだ永瀬拓矢九段との激戦を制し