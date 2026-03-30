お笑いコンビ「ニッチェ」の近藤くみこが２９日までにＳＮＳを更新。始球式で披露した相方・江上敬子の特殊メイク姿が話題になっている。自身のインスタグラムに２９日に行われた巨人対阪神戦の始球式の様子を披露した。江上が球団マスコットのジャビットになりきったショットをアップ。顔をオレンジ色で塗り、馴染みのあるツインテールで耳を再現した。近藤は「東京ドームでファーストピッチでした！」と報告し、続けて「結