【モデルプレス＝2026/03/30】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）が30日、都内で開催されたキリンビール 晴れ風「新しくなる」発表会に、今田美桜、内村光良、天海祐希と出席。目黒が自身のヘアスタイルについて語る場面があった。【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加◆目黒蓮、カナダから生中継で会見登場新CMの撮影について、今田は「晴れ風のCM撮影は、おいしい晴れ風をいただけるということで、いつもわくわく望む