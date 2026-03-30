春は別れの季節でもあります。 奄美大島の港では、29日夜、島を離れる教職員を子どもたちが見送る姿が見られました。 奄美市の名瀬港旅客ターミナルでは29日夜、島を離れる教職員らを見送ろうと、多くの人であふれていました。 各学校ごとに島から離れる先生を囲み、校歌を歌ったり、エールを送る姿などが見られました。 島から離れる先生 (名瀬中から志布志市宇都中へ 池上彩教諭)「自然も歴史も人もみんな豊