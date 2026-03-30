鹿児島市の保育園で、高校生たちが出前授業をしました。 鹿児島市のエンジェルキッズ保育園で科学の出前授業をしたのは、鹿児島中央高校の31人です。 鹿児島中央高校は文部科学省が理数系教育に力を入れている学校を認定するスーパーサイエンスハイスクールに指定されています。 片栗粉と水を混ぜたものを用意し、ゆっくり触るとドロドロ素早くたたくと固くなる現象「ダイラタンシー」を紹介すると園児