食後の血糖値は、どんな人でも上がるもの。とはいえ、食材の選び方や食べ方を少し意識するだけで、その上昇をゆるやかにすることができます。そこで今回は、血糖値の急上昇を防ぐために積極的にとりたい栄養素と食材を、管理栄養士・牧野直子先生に教えていただきました。糖の吸収をゆるやかにする「食物繊維」食物繊維は、野菜やきのこ、海藻、こんにゃく、大豆、穀類などに含まれる栄養素。『日本人の食事摂取基準（2020年版）』