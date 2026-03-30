つぎつぎと春の便りが県内にも届いていますが30日朝、松本城のソメイヨシノの開花が宣言されました。松本市松本城管理課 松岡由香課長「本日、3月30日松本城の桜の開花を宣言します」午前10時。本丸北側の外堀沿いにあるソメイヨシノの標本木の前で行われた開花宣言。29日、標本木に5輪以上のサクラが咲いているのを職員が確認、30日の開花宣言となりました。松本城管理課によるとことしの桜は去年より2日、平年より6日早い開花と