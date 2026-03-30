米株価指数先物下げ幅縮小、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張 東京時間12:02現在 ダウ平均先物JUN 26月限45338.00（-86.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6400.25（-12.00-0.19%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23267.00（-61.50-0.26%） 米株先物は下げ幅を縮小、トランプ「TACO」効果いつまで続くか。 トランプ米大統領は、米国が提示した15項目のほとんどをイランが受け入れたと主張して