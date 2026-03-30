通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.23-0.77円コールオーバー ユーロ円1.01-1.71円コールオーバー ポンド円0.95-1.42円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格