こちらも桜の話題です。飯田市では満開のシダレザクラがライトアップされ木造校舎との幻想的な雰囲気が訪れた人を魅了しています。夜の校庭に見事に咲き誇る淡いピンク色のサクラ。飯田市竹佐にある旧山本中学校杵原校舎ではシダレザクラのライトアップが行われています。樹齢およそ80年のこのサクラ。今年は去年より9日早い3月23日に開花し過去20年間では最も早い開花で現在は満開となっています。市内から「満開で傘みたいになっ