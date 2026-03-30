新年度予算案が成立するまでの「つなぎ」となる暫定予算案はさきほど、衆議院本会議で採決がおこなわれ、与党などの賛成多数で可決されました。【写真を見る】【速報】約8兆6000億円の暫定予算案が与野党の賛成多数で衆院通過およそ8兆6000億円の暫定予算案は年金など社会保障費のほか、来月から実施する予定の高校授業料の無償化に必要な経費などが盛り込まれています。さきほど、衆議院本会議で採決がおこなわれ、与党のほか一部