ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。3月27日に65歳の誕生日を迎え、久しぶりに固形物を口から食べたことを報告しました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「誕生日は口から食べたかったのです〜♪」「舌が動かなくなってきて時間はかかりましたが美味しくいただきました♡