讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味として「抹茶味」を4月7日から全国の店舗にて期間限定で販売する。【写真】ココアビスケットがたっぷり！『丸亀うどーなつ チョコ味』ほかラインナップ「丸亀うどーなつ」は、同店ならではの新たな感動体験として、同店のうどんの特長であるもちもちの食感を生かした、もっちもち食感のドーナツ。販売開始以降、累計販売数が2500万食を突破した。今