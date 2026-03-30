Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ライブへの率直な思いを明かした。ライブの年間観客動員数で日本一を記録したこともある同バンド。ライブへの思いを聞かれ、桜井は「好きではなかった」とかつての心境を吐露。「制作が好きだった」といい、「ライブも昔はそんなに音響が良くない。それだったら大音量でCDを聞いたほうが、みんないいんじゃないって思ってた」と