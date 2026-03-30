4月から東京に進出するあの実力派お笑いコンビが、あられもない姿で絶体絶命の危機に！このままだと彼らは、バラバラになってピン芸人として生きていかなければならない……!?2人を救おうと、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』王者・たくろうが、無理難題だらけなデスゲームに挑んだ。 【TVer】デスゲームに女神降臨!?“めちゃモテ委員長JK”にM-1王者・たくろうが奇跡的に出会う デスゲームの人質と