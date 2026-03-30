台湾の最大野党・国民党の主席が、来月、北京などを訪問することが決まりました。習近平国家主席との会談が実現するかが焦点となります。新華社通信によりますと、中国共産党と習近平国家主席は、台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席を中国に招待したということです。中国共産党の中央台湾工作弁公室が30日、明らかにしました。日程は、来月7日から12日で、国民党の鄭主席は訪問団を率いて、江蘇省、上海市、北京市を視察・訪問す