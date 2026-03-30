フリーアナウンサーの滝川クリステル（48）が29日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫・小泉進次郎防衛相（44）とのエピソードを披露した。互いの立場を考え、結婚までの1年間は極秘交際だったという滝川。2人のなれそめを語った。「私たちは結婚を発表したときに（世間が）初めて交際を知った」と完全極秘で交際していたと回顧。「外では会ってないです。外で会うとやっぱり漏れるじゃない