テレビ東京は３０日、放送中の経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」の新しいエンディングテーマ曲が、中森明菜の新曲「カサブランカ」に決定したと発表した。本楽曲は番組のために書き下ろされたもので、圧倒的な表現力と唯一無二の歌声にひきこまれる名曲になっている。３０日放送から、楽曲がＯＡされる。中森はテレ東を通じ「人は不完全で、時に傷つけ合ってしまうこともあります。けれど、それでも誰