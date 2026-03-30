今回は、孫差別をする義母を、義兄が撃退してくれたエピソードを紹介します。「弟にはもう会わせないからな？」「私の義母は、私や私の息子にものすごく冷たいんです。そのため義実家には正直行きたくありません。そんなある日、息子と2人で義実家に行ったのですが、義母はやっぱりひどい態度をとってきました。私たちを無視した上、義兄の子どもにはおやつを出したのに、私の息子には何も出さないんです。ありえませんよね。義母