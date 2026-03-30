【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年18号】 3月30日 発売 価格：510円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 小学館は3月30日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年18号」を発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアには姫野ひなのさんが登場。特大カラー記事として「アオアシ」の特報が掲載される。巻中カラーには「し