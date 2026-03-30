【第94話】 3月30日 公開 第94話「罪悪感」を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月30日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第94話「罪悪感」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第94話では、メガネのないこころを彼女のマンションまで送った桜太郎。ギリギリまで手を繋いでいたいだけ、という桜太郎と、やはりなかなか手を放そうとしないこころ。惹かれ