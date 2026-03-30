30日の新潟県内は高気圧に覆われ、各地で気温が上昇しています。一方で、湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。31日には低気圧や前線の影響で雨となる見込みです。各地の予想最高気温です。新潟21℃（5月中旬並み）長岡21℃（5月上旬並み）高田19℃（4月下旬並み）相川17℃（4月下旬並み）津川21℃（5月上旬並み）湯沢20℃（5月上旬並み）30日は暖かい陽気で薄手のカーディガンやシャツ一枚で快適に過ごせそうです