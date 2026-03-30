ベルテックス静岡は3月30日、加納誠也が「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」をもって現役を引退することを発表した。 4月9日に37歳の誕生日を迎える加納は、196センチ95キロのパワーフォワード。安城学園高校、筑波大学を経て、2011年に三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ（現名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でキャリアを始めると、つくばロボッツ（現茨城ロボッツ）、千葉ジェッツ、山形