★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２防衛 ３レアアース ４半導体 ５地方銀行 ６ＴＯＰＩＸコア３０ ７肥料 ８ドローン ９ペロブスカイト太陽電池 １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「海水淡水化」が２５位となっている。 海水を水に変える技術である、海水淡水化が株式市場で注目を集めている。中東の湾岸諸国は、砂漠