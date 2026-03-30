2020年、コロナ禍のさなかに公開された『映画 えんとつ町のプペル』は、夢を語れば笑われ、行動すれば阻まれる世界で、それでも信じることの強さをまっすぐに描いた作品だった。あれから6年を経て届けられた続編『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』が見つめているのは、あの奇跡の夜の先に流れ続けていた時間だ。 参考：小芝風花が葛藤を経て感じた“新しいこと”への意欲「挑戦できる役をずっと演じ続