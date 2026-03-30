後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１９４０円安前後と前場終値と比較して下げ幅を縮小している。外国為替市場では１ドル＝１５９円７０銭台の推移。アジアの主要株式市場はほぼ全面安。 出所：MINKABU PRESS