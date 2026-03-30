ＥＴＳグループが後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに３月中間期の連結業績予想について、営業利益を３億７１００万円から５億７５００万円（前年同期比５０．５％増）へ、純利益を２億３６００万円から３億２０００万円（同４０．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 電気工事業セグメントで、設備事業の悪化が見られることから売上高は５８億４６００万円から５３億９８００