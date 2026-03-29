MLBが3月25日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）とマイク・トラウト（34）の対戦動画を投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿されたのは、打席に立つトラウトに視線を送った大谷が、笑顔を見せつつも瞬時に真顔に切り替える瞬間を収めた動画。MLBは「The respect between Ohtani and Trout」と大谷とトラウトの関係につい